« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », affir­mait Alexander Zverev à Madrid le 4 mai dernier.

Alors que cette décla­ra­tion a surpris de nombreux obser­va­teurs, étant donné que l’Allemand se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz, l’actuel numéro 3 mondial a mis les choses au clair à Roland‐Garros dans l’émis­sion des frères McEnroe, « McZone », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

« Écoutez, je pense que ce n’est un secret pour personne que Jannik est le meilleur en ce moment. Mais je crois, et je dois croire, que je peux le battre. Même si je me suis fait battre assez faci­le­ment par lui à Monte‐Carlo et à Madrid. Je n’ai pas bien joué lors de ces deux matchs. Donc, si je joue bien au tennis, si je suis la personne que je veux être sur le court, comme contre Carlos à l’Open d’Australie, j’aurais au moins des chances. Et c’est ce que je dois me dire. Je me suis mis dans le pétrin quand j’ai dit que je pensais que Jannik était le meilleur et que Carlos, Novak et moi étions un cran en dessous. Je parlais du moment précis. Et à ce moment‐là, c’était la vérité parce que Carlos était blessé. Novak n’avait pas joué depuis Indian Wells. C’était donc le cas. Au niveau de ma carrière, je ne dis pas que j’en suis là. Je ne me compare pas à eux. Je ne suis pas idiot. Mais en ce moment, au niveau du clas­se­ment, je suis le deuxième joueur le mieux classé ici. Je dois croire que je peux battre le meilleur joueur du monde. C’est aussi simple que ça. »