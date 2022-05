Sascha Zverev a décidé lui aussi, comme les autres, de mettre la pres­sion sur les orga­ni­sa­teurs. Il a donc profiter de sa confé­rence pour passer un message tout en douceur, ou presque.

« Les sessions de nuit, cela m’est égal quand il fait 30 degrés pendant la journée, mais quand il fait 14 degrés comme aujourd’hui, alors, la nuit, il va faire 8–9 degrés, quelque chose comme ça et là, cela devient diffi­cile. Mais c’est juste par rapport à mon jeu, parce que mon service va être plus lent, mon coup droit aussi. Donc, cela ne va pas être quelque chose de facile pour moi de jouer à 21 h 30 avec aucune lumière du jour, aucune chaleur et 8 ou 9 degrés. Mais je suis certain que je vais jouer de nuit contre Alcaraz, parce que c’est certai­ne­ment comme cela que cela va être programmé. Je me prépare psycho­lo­gi­que­ment à cela »