En confé­rence de presse, Alexander Zverev qui venait de passer une soirée plutôt tran­quille s’est souvenu de ses perfor­mances du passé : « En 2018, c’était la première fois que je me quali­fiais pour les quarts de finale d’un Grand Chelem. C’était une expé­rience diffé­rente. Je suis ravi de me quali­fier pour les quarts de finale, mais je pense que j’étais bien plus content en 2018. Par ailleurs, je m’étais blessé à l’issue de ces longs matchs que j’avais joués à l’époque lors du match de quart de finale avec Thiem. Je suis qualifié pour les quarts de finale, mais je ne souhaite pas m’ar­rêter là, bien entendu. Je pense déjà au prochain match » a déclaré sobre­ment l’Allemand.

Très impres­sion­nant hier, Zverev s’at­tend à ce que les duels soient de plus en plus diffi­ciles : « J’espère conti­nuer de jouer aussi bien lors du prochain match, j’es­père pouvoir jouer encore mieux puis­qu’il ne reste que huit joueurs. Les adver­saires seront de plus en plus redou­tables, il faut vrai­ment jouer son meilleur tennis. Quel que soit l’ad­ver­saire que j’af­fronte, il aura déjà remporté quatre matchs, donc ce ne sera pas facile. Ce sera même de plus en plus compliqué »