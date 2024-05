En confé­rence de presse, Sascha a accepté de revenir sur son match de fou face à Nadal à Roland‐Garros en 2022. Ce souvenir aurait pu le hanter puisque l’Allemand en posi­tion « favo­rable » s’était blessé grave­ment à la cheville mais au contraire il semble que Sascha arrive à bien faire la part des choses maintenant.

« Jouer avec Rafa à Paris, c’est diffé­rent, ses balles arrivent du coup quelques km/h plus vite. Ses pieds deviennent plus rapides, il est plus diffi­cile de le perturber notam­ment sur le Philippe Chatrier qui est un grand court, où il a beau­coup plus d’es­pace. Jouer contre Nadal sur ce terrain est proba­ble­ment l’un des plus grands défis qui puissent exister au tennis. Ce serait génial de recom­mencer pour avoir une fin diffé­rente. Ce serait merveilleux de jouer à nouveau contre lui, peut‐être dans un match impor­tant, une demi‐finale ou une finale. »