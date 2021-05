Vainqueur en 5 manches de son compa­triote Otte, Alexander Zverev a évoqué la défaite de son ami Dominic Thiem pour expli­quer son début de match : « Pour être honnête, cela a eu un petit impact sur moi au début du match. Parce que oui, on essaye de se concen­trer sur soi‐même, de ne pas faire trop atten­tion. Mais on connaît le tableau, on sait qui est où. Je sais que Dominic est l’un des meilleurs joueurs de terre battue, l’un des plus diffi­ciles adver­saires que l’on peut avoir, et il a été sorti. Donc oui, cela a un impact, un petit impact, quand même. Peut‐être que c’est pour cela que j’étais un peu nerveux au début, que j’ai démarré un peu lente­ment mon match. Comme je l’ai dit, je suis très heureux d’avoir gagné. En fin de compte, c’est tout ce qui est impor­tant pour moi »