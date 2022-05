A 25 ans, Alexander Zverev a remporté de nombreux titres, des Masters 1000, les Jeux Olympiques, les Finales ATP. Mais il lui manque un titre du Grand Chelem. Lors du media day à Roland‐Garros, l’Allemand a parlé de cet obstacle extrê­me­ment diffi­cile à franchir.

« La diffé­rence entre les matchs en deux ou trois sets gagnants, c’est le rêve de gagner un Grand Chelem. On a tous commencé à jouer au tennis parce qu’on voulait remporter les plus gros titres au monde, et les plus grands titres au monde, ce sont les Grands Chelems, les JO et peut‐être le Masters. De toute évidence, les victoires en Grand Chelem, c’est l’ob­jectif ultime avec les Jeux Olympiques, tout en restant très diffé­rent. On est tous en forme, on n’est pas en train de se battre physi­que­ment. Je ne dirais pas que j’ai perdu des matchs à cause de ma condi­tion physique. Quand j’ai gagné des matchs, c’est plus parce que je me suis mis la pres­sion pour gagner un match de Grand Chelem. Les Novak, Rafa et Roger ont telle­ment gagné que pour eux, c’est naturel. Ce sera donc inté­res­sant de voir pour les nouveaux venus comme Alcaraz. J’étais dans cette posi­tion il y a quelques années et Tsitsipas aussi. »