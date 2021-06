Alexander Zverev est impres­sion­nant. Depuis son faux départ, il enchaîne des gros matchs et semble donc avoir compris le rythme imposé par les tour­nois du Grand Chelem comme il l’a expliqué en confé­rence de presse : « Pendant une longue période, je rempor­tais les finales sur le tour mais je n’ar­ri­vais pas à aller loin dans des Grands Chelems. Je me mettais de la pres­sion et je n’étais pas aussi perfor­mant que bien lors de ces tour­nois majeurs. J’étais un peu impa­tient avec moi‐même. Les Grands Chelems sont des « animaux » diffé­rents. Ils durent 2 semaines. On joue un jour sur 2. On joue en 5 sets. C’est très diffé­rent. Vous devez apprendre comment les jouer. Il y a rare­ment quel­qu’un qui réussit dans un Grand Chelem dès le départ. Sauf Rafa, mais Rafa n’est pas humain par rapport à tout ce qu’il a accompli. Pour les jeunes il y a une courbe d’ap­pren­tis­sage. Oui, voilà, j’es­père que je pourrai dire que petit à petit, je commence à comprendre les tenants et les abou­tis­sants des Grands Chelems »