Alexander Zverev l’a déjà évoqué ces dernières semaines, il ne vit pas la meilleure période de sa vie. Il a encore fait quelques confi­dences en confé­rence de presse après sa victoire contre Sebastian Baez au moment de s’ex­primer sur le sujet de la santé mentale des joueurs.

« Ma santé mentale ne dépend pas des médias sociaux. Ma santé mentale dépend d’autres problèmes que j’ai, pour être honnête. Je n’en parle jamais. Je pense que certains joueurs en parlent plus souvent et plus ouver­te­ment. Je n’aime pas faire ça, mais j’ai connu beau­coup de diffi­cultés cette année. Je pense que j’ai été assez déprimé à certains moments, aussi. Nous subis­sons une grosse pres­sion, nous sommes constam­ment sous les projec­teurs. Je pense que les joueurs d’il y a 20 ou 30 ans ne comprennent pas parce que main­te­nant, chaque petite chose que vous faites, il y a une caméra ou quel­qu’un qui peut la commenter ou quel­qu’un qui va écrire dessus. Il y a 30 ans, ce n’était pas comme ça. De nos jours, je pense qu’avec les médias sociaux et beau­coup d’autres plate­formes, il y a beau­coup plus d’im­pli­ca­tion et beau­coup plus de haine. »

A noter que le numéro 3 mondial affronte Brandon Nakashima ce vendredi au 3e tour de Roland‐Garros.