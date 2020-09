Malmené dans le premier set où son adversaire, Dennis Novak a quand même servi pour remporter la première manche, Alexander Zverev n’a jamais paniqué. Par la suite, il a montré une vraie solidité. Il est clair que ce joueur est entrain de changer et surtout de progresser.

En conférence de presse, il a tenu un discours professionnel, il ne s’est pas plaint des conditions car il les a anticipées et qu’il sait aussi qu’elles ne vont pas trop évoluer : « Concernant mon matériel, je me suis adapté, j’ai 3 kilos de moins dans ma raquette qu’à New-York pour la tension des cordes. C’est vrai qu’il faut s’adapter, c’est normal. Ce n’est pas parfait pour nous non plus. On aurait préféré jouer en mai ou en juin mais comme je l’ai déjà dit, Roland-Garros fait au mieux pour organiser l’événement. Les joueurs sont contents de jouer. C’est cela qui compte parce que si on regarde Wimbledon, ils disent : non pas cette année, on attend la fin de la Covid-19. C’est tout. Je félicité donc New-York et Paris parce qu’ils ont le courage d’organiser l’événement. Ils font au mieux pour que l’on soit là. Bien sûr, ce n’est pas agréable de jouer quand il fait 10 degrés et qu’il pleut. Et l’on sait aussi qu’il va pleuvoir quasiment tous les jours. Je ne crois pas que le temps va s’améliorer ni qu’il va faire plus chaud dans une semaine ou quelque chose comme cela »