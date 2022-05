Auteur d’une perfor­mance excep­tion­nelle pour venir à bout du prodige Carlos Alcaraz en quarts de finale de Roland‐Garros ce mardi, Alexander Zverev a fait preuve de beau­coup d’hu­mour quelques minutes seule­ment après la balle de match au micro d’Alex Corretja.

« J’ai même fait dans ma culotte pour tout vous dire, mais je savais qu’il fallait que je joue mon tout meilleur tennis aujourd’hui, dès le début du match. Et je suis vrai­ment content d’avoir pu le faire. Carlos n’ar­rê­tait pas de revenir, c’est un joueur incroyable et je lui ai dit qu’il gagne­rait ce tournoi de nombreuses fois, pas seule­ment une fois. Pour ma part, j’es­père pouvoir le gagner avant lui, avant qu’il commence à tous nous battre tous et qu’on ait plus aucune chance. »