Facilement qualifié pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros après sa victoire face à Flavio Cobolli ce samedi (6−2, 7–6, 6–1), Alexander Zverev, inter­rogé en confé­rence de presse sur la pres­ta­tion de ses prin­ci­paux concur­rents dont Alcaraz, Sinner et Djokovic, n’a pas hésité à mettre la pres­sion sur le tenant du titre, esseulé dans sa partie de tableau.

« Novak (Djokovic) n’a pas encore perdu un seul set. Jannik (Sinner) non plus. Carlos (Alcaraz) en a perdu un. Mais peu importe. Je pense sincè­re­ment que Carlos sera en finale, pour être honnête. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui, dans sa partie de tableau, puisse vrai­ment le défier. Je pense qu’il est le favori, et qu’il l’était avant même le début du tournoi. Je pense que tout le monde l’a plus ou moins compris. Mais je pense que tous ceux qui peuvent le défier, tous les préten­dants, sont tous dans la première moitié du tableau. Je pense qu’il va vrai­ment falloir se battre et qu’il va prendre plaisir à regarder ça (sourire). »