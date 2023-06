Alexander Zverev était opposé à Grigor Dimitrov pour ce qu’on atten­dait comme le gros « duel » de la journée.

Cette bataille n’a pas eu lieu car l’Allemand en avait décidé autre­ment et surtout comme souvent, le Bulgare n’a pas répondu présent.

Dés le début du match, le 29ème joueur mondial est apparu extrê­me­ment friable commet­tant énor­mé­ment de fautes directes pour donner le premier set 6–1.

On a cru alors à une réac­tion de la part de Dimitrov dans la seconde manche où Zverev fut même mené 2–4, 15–40 sur son service avant de réagir et d’enchainer la baga­telle de 14 points de suite pour fina­le­ment remporter le second set 6–4.

Zverev restait dans le même rythme bien aidé par le Bulgare trop peu effi­cace sur les balles de breaks (seule­ment deux conver­ties sur seize). Le match du jour était donc loin de tennis ses promesses et quelques sifflets accom­pa­gnaient cette fin de match très hâchée.

Le demi‐finaliste malheu­reux de l’an passé s’impose donc 6–1, 6–4, 6–3 et verra les quarts de finale. Il sera opposé à la surprise de cette partie de tableau, l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (49ème).