Zverev est arrivé tran­quille en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias. Satisfait de sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros, il a aussi évoqué les cham­pions qu’il consi­dé­rait comme étant les favoris de cette édition 2022.

« Je ne peux écarter Rafael Nadal. On est allé le voir à l’en­traî­ne­ment avec mon père, c’est fou. J’ai l’im­pres­sion qu’il est chez lui ici, que quand il est à Roland‐Garros, natu­rel­le­ment, il tape 30% plus fort dans la balle. C’est dingue. Après je sais aussi que Novak est aussi monté en puis­sance de façon impres­sion­nante et il a surtout très bien joué à Rome. Me concer­nant, je suis satis­fait même si je n’ai pas pu accro­cher un titre. Je me suis surtout amélioré à chaque sortie, et cela, c’est important. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros.