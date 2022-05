Alexander Zverev s’en sort après avoir sauvé une balle de match ! Le numéro 3 mondial et demi‐finaliste l’an dernier à Roland‐Garros a frôlé le préci­pice face au talen­tueux et dange­reux argentin, Sebastian Baez. Il s’im­pose fina­le­ment en cinq sets après avoir été mené deux sets zéro : 2–6 4–6, 6–1, 6–2, 7–5, en 3h35 de jeu.

Le match est à sens unique jusqu’à 6–4, 4–0 pour Baez. Zverev souffre et subit en ne parve­nant pas à s’adapter aux condi­tions venteuses. Tenace, excellent défen­seur, vif et très puis­sant en coup droit malgré son physique, compa­rable à celui de son compa­triote, Diego Schwartzman, Baez fait très mal à « Sascha », qui se réveille en fin de deuxième set, tout de même remporté par le 36e mondial.

Zverev retrouve alors de la longueur de balle, se déplace mieux. Il déroule et revient à hauteur. On peut imaginer un scénario simi­laire à celui de Stefanos Tsitsipas contre Lorenzo Musetti mardi soir. Mais dans le cinquième set, Baez se ressaisit et retrouve son niveau des deux premières manches. Le combat est alors intense, la tension à son comble.

Partout et impos­sible à déborder, Baez se procure une balle de match sur le service de Zverev à 6–5. Mais l’Allemand élève encore son niveau, prend des risques et s’en sort. Il breake direc­te­ment derrière et conclut enfin.

Alexander Zverev a eu chaud mais il continue sa route à Roland‐Garros. Il affron­tera Brandon Nakashima ou Tallon Griekspoor au 3e tour.