Après sa défaite en quatre sets face à Jannik Sinner, Alexander Zverev a avoué avoir joué très affaibli ce dimanche.

« Non, je n’ai pas eu de problème particulier mais j’ai été malade toute la nuit à la suite du match de Cecchinato. Je suis malade. J’ai du mal à respirer et cela s’entend. J’ai eu de la fièvre. Donc je ne suis pas au meilleur de ma forme pour dire les choses ainsi. Et je pense que cela a eu un certain impact sur mon match. Pour être honnête, je n’aurais pas dû jouer aujourd’hui. J’espérais gagner en trois sets, en tout cas je savais que le match n’allait pas être simple », a déclaré l’Allemand en conférence de presse.