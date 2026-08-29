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Zverev révèle son état mental durant Roland Garros après la défaite de Sinner : « Je me chiais dessus, c’est la vérité. Tous les jours en confé­rence, on me demandait… »

Par
Antoine Touchard
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Alexander Zverev a remporté cet été à Paris le plus grand titre de sa carrière en décro­chant son premier titre du Grand Chelem. Avec le forfait de Carlos Alcaraz et l’élimination de Jannik Sinner dès le deuxième tour, une occa­sion en or s’était présentée à l’Allemand, qui n’a pas laissé passer sa chance.

Interrogé dans le podcast Served d’Andy Roddick, Zverev est revenu sur son état d’esprit à partir du moment où il est devenu le grand favori du tournoi. Et l’Allemand ne s’en cache pas : malgré ce qu’il affi­chait publi­que­ment, il était en réalité parti­cu­liè­re­ment nerveux.

« Je me chiais dessus, c’est la vérité. Tous les jours en confé­rence de presse, on me posait la ques­tion et je me disais : qu’est-ce qu’ils attendent que je leur dise ? Que je suis nerveux, que je ne dors pas la nuit et que je ne mange pas ? Alors je disais simple­ment : Non, ça ne m’affecte pas, tout va bien » a déclaré Zverev.

Publié le samedi 29 août 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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