Alexander Zverev a remporté cet été à Paris le plus grand titre de sa carrière en décro­chant son premier titre du Grand Chelem. Avec le forfait de Carlos Alcaraz et l’élimination de Jannik Sinner dès le deuxième tour, une occa­sion en or s’était présentée à l’Allemand, qui n’a pas laissé passer sa chance.

Interrogé dans le podcast Served d’Andy Roddick, Zverev est revenu sur son état d’esprit à partir du moment où il est devenu le grand favori du tournoi. Et l’Allemand ne s’en cache pas : malgré ce qu’il affi­chait publi­que­ment, il était en réalité parti­cu­liè­re­ment nerveux.

Alexander Zverev y la presión que sentía durante Roland Garros :



🗣 « Me estaba cagando encima, es la verdad. Todos los días en la confe­rencia me pregun­taban por eso y yo pensaba : ¿qué esperan que les diga ? ¿Que estoy nervioso, que no duermo de noche y que no como ? Así que solo… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 28, 2026

« Je me chiais dessus, c’est la vérité. Tous les jours en confé­rence de presse, on me posait la ques­tion et je me disais : qu’est-ce qu’ils attendent que je leur dise ? Que je suis nerveux, que je ne dors pas la nuit et que je ne mange pas ? Alors je disais simple­ment : Non, ça ne m’affecte pas, tout va bien » a déclaré Zverev.