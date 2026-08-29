Alexander Zverev a remporté cet été à Paris le plus grand titre de sa carrière en décrochant son premier titre du Grand Chelem. Avec le forfait de Carlos Alcaraz et l’élimination de Jannik Sinner dès le deuxième tour, une occasion en or s’était présentée à l’Allemand, qui n’a pas laissé passer sa chance.
Interrogé dans le podcast Served d’Andy Roddick, Zverev est revenu sur son état d’esprit à partir du moment où il est devenu le grand favori du tournoi. Et l’Allemand ne s’en cache pas : malgré ce qu’il affichait publiquement, il était en réalité particulièrement nerveux.
« Je me chiais dessus, c’est la vérité. Tous les jours en conférence de presse, on me posait la question et je me disais : qu’est-ce qu’ils attendent que je leur dise ? Que je suis nerveux, que je ne dors pas la nuit et que je ne mange pas ? Alors je disais simplement : Non, ça ne m’affecte pas, tout va bien » a déclaré Zverev.
Publié le samedi 29 août 2026 à 08:43