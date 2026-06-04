Souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’his­toire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a une immense oppor­tu­nité à Roland‐Garros, où les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic sont venus s’ajouter au forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Avant sa demi‐finale contre Jakub Mensik, prévue vendredi, un jour­na­liste lui a demandé s’il serait prêt à échanger sa médaille d’or remportée aux Jeux olym­piques de Tokyo en 2021 contre un trophée du Grand Chelem.

« Pas ques­tion. Pour moi, la médaille d’or est la chose la plus diffi­cile à remporter, car on n’a qu’une seule chance tous les quatre ans. C’est spécial dans le sens où très peu de gens y sont parvenus. Je pense qu’on le fait pour son pays. On le fait pour les gens de chez soi. Je n’échangerais ma médaille d’or pour rien au monde, mais je ne serais pas contre ajouter quelques titres du Grand Chelem à mon palmarès non plus (sourire) », a répondu l’Allemand de 29 ans.