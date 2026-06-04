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Zverev : « Si on me propo­sait d’échanger ce titre contre un Grand Chelem, je répon­drais non, car c’est le plus diffi­cile à remporter »

Par
Baptiste Mulatier
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Souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’his­toire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a une immense oppor­tu­nité à Roland‐Garros, où les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic sont venus s’ajouter au forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz. 

Avant sa demi‐finale contre Jakub Mensik, prévue vendredi, un jour­na­liste lui a demandé s’il serait prêt à échanger sa médaille d’or remportée aux Jeux olym­piques de Tokyo en 2021 contre un trophée du Grand Chelem.

« Pas ques­tion. Pour moi, la médaille d’or est la chose la plus diffi­cile à remporter, car on n’a qu’une seule chance tous les quatre ans. C’est spécial dans le sens où très peu de gens y sont parvenus. Je pense qu’on le fait pour son pays. On le fait pour les gens de chez soi. Je n’échangerais ma médaille d’or pour rien au monde, mais je ne serais pas contre ajouter quelques titres du Grand Chelem à mon palmarès non plus (sourire) », a répondu l’Allemand de 29 ans.

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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