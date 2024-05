Titré à Rome, Alexander Zverev fait incon­tes­ta­ble­ment partie des joueurs ayant un coup à jouer dans ce Roland‐Garros 2024 très ouvert (du 25 mai au 9 juin). Mais l’Allemand se méfie des légendes, même quand elles ne se trouvent pas dans leur meilleure forme…

« Novak va être à son meilleur niveau. Vous verrez. C’est comme ça. Rafa va beau­coup mieux jouer qu’à Madrid et à Rome. J’en suis certain. Pour les deux autres, tout dépend de leur santé. S’ils sont en bonne santé, ce sont deux des meilleurs joueurs du monde, cela ne fait aucun doute. Je ne suis pas dans leur corps. Jannik a posté une photo de lui en train de s’en­traîner, donc je suppose qu’il va bien et qu’il se sent bien sur le court de tennis », a déclaré le numéro 4 mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.