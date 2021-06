Solide vain­queur de Laslo Djere au troi­sième tour de Roland Garros, Alexander Zverev s’est prononcé sur l’im­pres­sion­nant retour de Roger Federer qui jouera sa place en deuxième semaine ce samedi face à Dominik Koepfer. S’il n’est pas vrai­ment étonné du niveau du Suisse, il est quand même bluffé par sa capa­cité à récu­pérer après deux opéra­tions au genou.

« Roger Federer trouve toujours un moyen. On ne pouvait pas s’at­tendre à ce qu’il joue aussi bien, mais ce n’est pas une surprise. Ce qui me surprend un peu, c’est à quel point il bouge bien après deux chirur­gies du genou. C’est incroyable. On dirait qu’il n’a jamais été absent. »