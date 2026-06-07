Battu par Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland‐Garros 2024) et Jannik Sinner (Open d’Australie 2025) lors de ses trois premières finale de Grand Chelem, Alexander Zverev aura une nouvelle occasion de décrocher le Graal ce dimanche sur le court Philippe‐Chatrier. Opposé à Flavio Cobolli (14e mondial), l’Allemand disputera l’un des matchs les plus importants de sa carrière.
Le numéro 3 mondial entretient d’ailleurs une relation particulière avec son adversaire du jour, avec lequel il s’est lié d’amitié ces dernières années.
« Nous nous sommes rapprochés lors de la Laver Cup en 2024 à Berlin. C’est là que nous nous sommes vraiment connus pour la première fois. Puis, parfois, dans des moments difficiles, son père venait me voir et me posait des questions. Il en posait aussi à mon père sur le tennis et sur différents sujets. J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Je pense que c’est à ce moment‐là que tout a commencé. Avec certaines personnes, les choses se font naturellement, et c’est le cas avec Flavio », a expliqué Zverev en conférence de presse.
A noter que Zverev mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Cobolli, en l’ayant affronté déjà deux fois sur terre battue cette année (victoire de Cobolli à Munich et victoire de Zverev à Madrid).
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 09:16