En déli­ca­tesse contre Tallon Griekspoor au troi­sième tour, Alexander Zverev a dû une nouvelle fois aller au bout des cinq sets contre Holger Rune pour rallier les quarts de finale de Roland‐Garros (6−4, 1–6, 7–5, 6–7, 2–6).

Moins tran­chant côté coup droit, le numéro quatre mondial a plus de diffi­cultés pour conclure les jeux.

Sur les antennes d’Amazon Prime, le cham­pion olym­pique 2021 explique que les balles sont trop lentes et qu’il n’a pas encore trouvé de solu­tions pour retrouver la puis­sance dans ses coups.

🗣️ Alexander Zverev : « C’est un peu plus diffi­cile cette année. »



🇩🇪 Le numéro 4 mondial évoque notam­ment la lenteur des balles sur la terre battue pari­sienne.#RolandGarros pic.twitter.com/jaqRXk3krX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 4, 2024

« Ce qui donne de la confiance dans ce genre de situa­tion, c’est le travail physique qui a été fait tout au long de ces années. Quand on se sent prêt, on peut tenir la distance. Je n’ai pas toujours envie de faire ce genre de match, mais c’est comme ça, je suis très content de gagner. Ça a été diffi­cile pour moi tout au long de l’année, les balles sont trop lentes, c’est diffi­cile de réussir un coup gagnant. J’ai tout essayé, de détendre mes raquettes, mais au final, je n’ai toujours pas assez de puis­sance. C’est donc un peu plus diffi­cile pour moi cette année. Je suis en quart de finale, j’ai peut‐être une chance d’atteindre les demi‐finales. Je crois qu’être profes­sionnel, c’est de faire tout ce qu’il faut. Essayer de récu­pérer de l’énergie et d’essayer de me donner de meilleures chances pour demain. »