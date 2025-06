Qualifié pour les huitièmes de finale à Roland‐Garros, Alexander Zverev connaît parfai­te­ment bien son prochain adver­saire, Tallon Griekspoor, qu’il a affronté six fois déjà depuis 2024 et qu’il a battu sept fois en neuf duels au total.

« Je ne le regarde pas. Je joue contre lui presque toutes les semaines (rires). C’est le joueur contre lequel j’ai le plus joué ces deux dernières années. J’aime bien jouer contre lui. C’est toujours amusant, ce sont des matchs étranges. La plupart du temps, c’est du haut niveau. Parfois, il se passe des choses complè­te­ment folles. Mais bon, je vais me préparer. Je vais me préparer pour un nouveau combat, et oui, si je continue à jouer comme je le fais, j’ai confiance en mon jeu. Nous verrons ce qui se passera sur le court », a déclaré le numéro 3 mondial en confé­rence de presse.