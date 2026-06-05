Alexander Zverev était d’humeur taquine à l’occasion de son discours sur le Philippe‐Chatrier suite à victoire contre Jakub Mensik et sa qualification en finale de Roland‐Garros.
Après avoir expliqué avec un humour mal compris que « les athlètes n’avaient finalement rien dans la tête », le joueur allemand a chambré son père et entraîneur après cette question d’Alex Corretja : « Quand tu joues, est‐ce difficile de ne penser qu’à toi et ton match avec les gens qui crient et tes entraîneurs qui essaient de te dire quelque chose ou est‐ce facile parce que tu as l’habitude ? »
Il n’en fallait pas plus à Sascha pour dégainer : « Cela fait 25 ans que mon coach ne m’a rien dit, et j’aimerais bien qu’il me dise quelque chose parfois. J’ai perdu tellement de matchs dans ma vie et il n’a rien dit (rires). L’ambiance est incroyable ici. Le public français est passionné. J’adore jouer ici. »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 18:26