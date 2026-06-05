Alexander Zverev était d’hu­meur taquine à l’oc­ca­sion de son discours sur le Philippe‐Chatrier suite à victoire contre Jakub Mensik et sa quali­fi­ca­tion en finale de Roland‐Garros.

Après avoir expliqué avec un humour mal compris que « les athlètes n’avaient fina­le­ment rien dans la tête », le joueur alle­mand a chambré son père et entraî­neur après cette ques­tion d’Alex Corretja : « Quand tu joues, est‐ce diffi­cile de ne penser qu’à toi et ton match avec les gens qui crient et tes entraî­neurs qui essaient de te dire quelque chose ou est‐ce facile parce que tu as l’habitude ? »

Il n’en fallait pas plus à Sascha pour dégainer : « Cela fait 25 ans que mon coach ne m’a rien dit, et j’ai­me­rais bien qu’il me dise quelque chose parfois. J’ai perdu telle­ment de matchs dans ma vie et il n’a rien dit (rires). L’ambiance est incroyable ici. Le public fran­çais est passionné. J’adore jouer ici. »