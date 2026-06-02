« Si Zverev ne gagne pas de Grand Chelem sur ce tournoi alors qu’il n’a plus à affronter Djokovic, Sinner et Alcaraz, je ne sais pas s’il le fera un jour », a déclaré John McEnroe avant qu’une autre légende, Mats Wilander, ne glisse ceci : « Il vaudrait mieux qu’il remporte ce Grand Chelem, parce que s’il ne gagne pas ici… »

Autant dire que la pres­sion est énorme sur Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem et désor­mais favori de ce Roland‐Garros, marqué par le forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, et par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

En confé­rence de presse, le numéro 3 mondial n’échappe pas aux ques­tions sur ce nouveau statut. Extrait.

Q. Si vous devez vous concen­trer sur ce que vous pouvez contrôler, avez‐vous modifié certaines de vos habi­tudes, en rédui­sant votre présence sur les réseaux sociaux, en donnant moins d’in­ter­views, ou en prenant d’autres mesures qui vous isole­raient de l’am­biance qui règne lors des confé­rences de presse ?

ALEXANDER ZVEREV : Mon télé­phone est éteint, mais il l’est depuis environ sept ans pendant les tour­nois du Grand Chelem. Je ne me sers pas des réseaux sociaux.

À trois matchs du graal, l’Allemand se prépare à affronter le jeune espa­gnol de 19 ans, Rafael Jodar, déjà 29e mondial après une saison sur terre battue impres­sion­nante (titre à Marrakech, demi‐finale à Barcelone, quarts de finale à Madrid, Rome et donc Roland‐Garros).