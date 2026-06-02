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Zverev sur son statut de favori : « Mon télé­phone est éteint, mais il l’est depuis environ sept ans pendant les tour­nois du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

« Si Zverev ne gagne pas de Grand Chelem sur ce tournoi alors qu’il n’a plus à affronter Djokovic, Sinner et Alcaraz, je ne sais pas s’il le fera un jour », a déclaré John McEnroe avant qu’une autre légende, Mats Wilander, ne glisse ceci : « Il vaudrait mieux qu’il remporte ce Grand Chelem, parce que s’il ne gagne pas ici… »

Autant dire que la pres­sion est énorme sur Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem et désor­mais favori de ce Roland‐Garros, marqué par le forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, et par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic. 

En confé­rence de presse, le numéro 3 mondial n’échappe pas aux ques­tions sur ce nouveau statut. Extrait. 

Q. Si vous devez vous concen­trer sur ce que vous pouvez contrôler, avez‐vous modifié certaines de vos habi­tudes, en rédui­sant votre présence sur les réseaux sociaux, en donnant moins d’in­ter­views, ou en prenant d’autres mesures qui vous isole­raient de l’am­biance qui règne lors des confé­rences de presse ?

ALEXANDER ZVEREV : Mon télé­phone est éteint, mais il l’est depuis environ sept ans pendant les tour­nois du Grand Chelem. Je ne me sers pas des réseaux sociaux.

À trois matchs du graal, l’Allemand se prépare à affronter le jeune espa­gnol de 19 ans, Rafael Jodar, déjà 29e mondial après une saison sur terre battue impres­sion­nante (titre à Marrakech, demi‐finale à Barcelone, quarts de finale à Madrid, Rome et donc Roland‐Garros). 

Publié le mardi 2 juin 2026 à 08:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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