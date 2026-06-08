Battu par Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland‐Garros 2024) et Jannik Sinner (Open d’Australie 2025) lors de ses trois premières finale de Grand Chelem, Alexander Zverev a fina­le­ment touché le graal en battant Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros. Un joueur avec lequel il s’est lié d’amitié ces dernières années.

En confé­rence de presse après sa victoire (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), le nouveau cham­pion a d’ailleurs raconté un échange survenu après le « match de leur vie », au cours duquel l’Italien lui a évoqué ses diffi­cultés physiques en fin de rencontre.

Q. Flavio a dit qu’à la fin du quatrième set et au début du cinquième set, ses jambes ne répon­daient prati­que­ment plus. Avez‐vous remarqué qu’il avait des diffi­cultés physiques ? Cela a‑t‐il eu un impact sur votre jeu ?

Alexander Zverev : « Je ne me suis rendu compte qu’il avait des diffi­cultés physiques qu’après le match, parce que j’ai discuté avec lui et qu’il me l’a dit. J’étais davan­tage préoc­cupé par ma propre condi­tion physique, car comme je l’ai dit, j’ai commencé à avoir des crampes au quatrième set égale­ment. Mais, encore une fois, j’ai commencé à frapper la balle beau­coup plus fort, et j’ai relâché un peu mon bras. Le résultat final a été très positif pour moi. »