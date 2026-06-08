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Zverev, tombeur de son ami Cobolli en finale : « On a discuté après le match et il m’a dit quelque chose que je n’avais pas remarqué »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland‐Garros 2024) et Jannik Sinner (Open d’Australie 2025) lors de ses trois premières finale de Grand Chelem, Alexander Zverev a fina­le­ment touché le graal en battant Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros. Un joueur avec lequel il s’est lié d’amitié ces dernières années. 

En confé­rence de presse après sa victoire (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), le nouveau cham­pion a d’ailleurs raconté un échange survenu après le « match de leur vie », au cours duquel l’Italien lui a évoqué ses diffi­cultés physiques en fin de rencontre.

Q. Flavio a dit qu’à la fin du quatrième set et au début du cinquième set, ses jambes ne répon­daient prati­que­ment plus. Avez‐vous remarqué qu’il avait des diffi­cultés physiques ? Cela a‑t‐il eu un impact sur votre jeu ?

Alexander Zverev : « Je ne me suis rendu compte qu’il avait des diffi­cultés physiques qu’après le match, parce que j’ai discuté avec lui et qu’il me l’a dit. J’étais davan­tage préoc­cupé par ma propre condi­tion physique, car comme je l’ai dit, j’ai commencé à avoir des crampes au quatrième set égale­ment. Mais, encore une fois, j’ai commencé à frapper la balle beau­coup plus fort, et j’ai relâché un peu mon bras. Le résultat final a été très positif pour moi. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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