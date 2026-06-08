Battu par Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland‐Garros 2024) et Jannik Sinner (Open d’Australie 2025) lors de ses trois premières finale de Grand Chelem, Alexander Zverev a finalement touché le graal en battant Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros. Un joueur avec lequel il s’est lié d’amitié ces dernières années.
En conférence de presse après sa victoire (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), le nouveau champion a d’ailleurs raconté un échange survenu après le « match de leur vie », au cours duquel l’Italien lui a évoqué ses difficultés physiques en fin de rencontre.
Q. Flavio a dit qu’à la fin du quatrième set et au début du cinquième set, ses jambes ne répondaient pratiquement plus. Avez‐vous remarqué qu’il avait des difficultés physiques ? Cela a‑t‐il eu un impact sur votre jeu ?
Alexander Zverev : « Je ne me suis rendu compte qu’il avait des difficultés physiques qu’après le match, parce que j’ai discuté avec lui et qu’il me l’a dit. J’étais davantage préoccupé par ma propre condition physique, car comme je l’ai dit, j’ai commencé à avoir des crampes au quatrième set également. Mais, encore une fois, j’ai commencé à frapper la balle beaucoup plus fort, et j’ai relâché un peu mon bras. Le résultat final a été très positif pour moi. »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 18:45