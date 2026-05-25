« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », affir­mait Alexander Zverev à Madrid le 4 mai dernier.

Ces propos avaient surpris de nombreux obser­va­teurs, étant donné que l’Allemand se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz.

La Britannique Johanna Konta, consul­tante pour TNT Sports, a commenté les réac­tions ayant suivi cette déclaration.

« Zverev, tout le monde adore le détester », a déclaré l’ex‐4e joueuse mondiale dans des propos relayés par Tennis365.

Souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté un Grand Chelem, Zverev pour­suit sa quête à Roland‐Garros, où il ne peut retrouver Jannik Sinner qu’en finale, en l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Le numéro 3 mondial a déjà battu Benjamin Bonzi lors de son entrée en lice (6−3, 6–4, 6–2) et affron­tera Tomas Machac (43e mondial) au deuxième tour.