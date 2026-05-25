« Je pense qu’il y a un écart considérable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », affirmait Alexander Zverev à Madrid le 4 mai dernier.
Ces propos avaient surpris de nombreux observateurs, étant donné que l’Allemand se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz.
La Britannique Johanna Konta, consultante pour TNT Sports, a commenté les réactions ayant suivi cette déclaration.
« Zverev, tout le monde adore le détester », a déclaré l’ex‐4e joueuse mondiale dans des propos relayés par Tennis365.
Souvent considéré comme le meilleur joueur de l’histoire à n’avoir jamais remporté un Grand Chelem, Zverev poursuit sa quête à Roland‐Garros, où il ne peut retrouver Jannik Sinner qu’en finale, en l’absence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.
Le numéro 3 mondial a déjà battu Benjamin Bonzi lors de son entrée en lice (6−3, 6–4, 6–2) et affrontera Tomas Machac (43e mondial) au deuxième tour.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 12:38