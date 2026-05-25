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« Zverev, tout le monde adore le détester », lâche une ancienne joueuse du top 5

Par
Baptiste Mulatier
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« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste »affir­mait Alexander Zverev à Madrid le 4 mai dernier.

Ces propos avaient surpris de nombreux obser­va­teurs, étant donné que l’Allemand se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz. 

La Britannique Johanna Konta, consul­tante pour TNT Sports, a commenté les réac­tions ayant suivi cette déclaration. 

« Zverev, tout le monde adore le détester », a déclaré l’ex‐4e joueuse mondiale dans des propos relayés par Tennis365.

Souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté un Grand Chelem, Zverev pour­suit sa quête à Roland‐Garros, où il ne peut retrouver Jannik Sinner qu’en finale, en l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz. 

Le numéro 3 mondial a déjà battu Benjamin Bonzi lors de son entrée en lice (6−3, 6–4, 6–2) et affron­tera Tomas Machac (43e mondial) au deuxième tour.

Publié le lundi 25 mai 2026 à 12:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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