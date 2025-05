Alexander Zverev cultive de grandes ambi­tions pour sa carrière. S’il rêve de monter sur le trône de l’ATP, le numéro 3 mondial court toujours après un premier sacre en Grand Chelem.

Après son entrée en lice réus­site contre Learner Tien (6−3, 6–3, 6–4) ce mardi, le fina­liste sortant de Roland‐Garros a donné un verdict honnête sur sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros. Loin d’être convain­cant sur l’ocre cette saison, l’Allemand estime que son irré­gu­la­rité fait partie du joueur qu’il est.

« Il y a un an, avant Rome, je n’avais rien gagné. J’ai perdu au deuxième tour à Monaco. J’ai perdu au premier ou au deuxième tour à Munich. J’ai perdu exac­te­ment au même stade à Madrid. Et puis j’ai gagné Rome. Voilà qui je suis, malheu­reu­se­ment. J’ai des hauts et des bas. Je ne suis pas un Novak Djokovic. Je ne suis pas un Rafa Nadal qui va gagner ou atteindre la finale à chaque tournoi. Mes hauts sont très hauts, je m’en suis rendu compte. Mais mes bas sont plus bas que ceux des autres joueurs et des meilleurs joueurs. J’ai fini par l’ac­cepter. C’est comme ça que mon tennis est fait. C’est peut‐être qui je suis, d’une certaine manière. J’espère juste que mes hauts seront peut‐être plus élevés que ceux des autres ces deux prochaines semaines. »