Jour des demi‐finales hommes, le vendredi est un jour sacré à la porte d’Auteuil surtout lorsque les affiches sont aussi alléchantes.

Seul bémol, les orga­ni­sa­teurs ont pris un petit risque en program­mant la première demie entre Stefanos Tsitsipas et Alexander à partir de 14h50. En cas de duel acharné en cinq manches et plus de 4h, l’autre demie tant attendue entre Rafael Nadal et Novak Djokovic pour­rait donc débuter un peu tard et le tournoi serait alors une nouvelle fois confronté au couperet du couvre‐feu.

Mais nous n’en sommes pas encore là…