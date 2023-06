De retour en demi‐finales de Roland‐Garros un an après sa chute contre Rafael Nadal, l’éloi­gnant du circuit pendant six mois, Alexander Zverev est forcé­ment régu­liè­re­ment inter­rogé sur cette bles­sure. Et il s’en lasse un petit peu.

« Je n’y pense plus. Je vais sur le court pour gagner des matches de tennis. Je ne pense pas à ce qui s’est passé l’année dernière. Je dois encore beau­coup en parler, évidem­ment, et je le comprends. Chacun son boulot. Le mien, c’est de gagner des matches. Je suis ici pour aller loin dans un Grand Chelem », a déclaré l’Allemand en confé­rence de presse après sa victoire contre Etcheverry.

Il affron­tera Casper Ruud ce vendredi pour une place en finale.