D’après un sondage réalisé par le quotidien australien le Herald Sun, Nick Kyrgios est le deuxième sportif le plus détesté de la décennie. Il est seulement devancé par l’ancien sprinteur sud-africain Oscar Pistorius dont la carrière et l’image se sont effondrées après qu’il a été reconnu coupable de l’homicide de sa petite amie en 2013. En troisième position vient un autre meurtrier, l’ancien joueur de NFL Aaron Hernandez qui s’est suicidé en prison. Les boxeurs Connor McGregor et Floyd Mayweather, le joueur de cricket David Warner, le nageur Sun Yang, le joueur de baseball Alex Rodriguez et le footballeur uruguayen Luis Suarez sont également présents dans ce classement pour le moins étonnant.

Natif de la Capitale Canberra et représentant régulier de son pays lors des compétions internationales par équipe, Nick Kyrgios mérite-t-il un tel sort malgré un comportement parfois provocateur ?