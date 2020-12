L’une des stars du tennis fauteuil, Andy Lapthorne, vainqueur de 11 titres du Grand Chelem et actuel numéro deux mondial, est revenu avec agacement sur le volte-face de l’US Open. Le tournoi initialement annulé, ils ont dû insister pour que le Grand Chelem change d’avis. Et ils ont pu compter sur deux soutiens de poids…

« Les huit meilleurs joueurs hommes et femmes sont des joueurs de tennis en fauteuil roulant professionnels à plein temps, mais nous avons été placés dans la même catégorie que les juniors, qui ne reçoivent pas de prix, et les légendes, qui sont à la retraite et jouent au tennis d’exhibition, et même comparé au beach tennis. C’était comme un énorme pas en arrière, mais nous avons eu un grand soutien de la part d’Andy Murray et de Novak Djokovic, et à la fin de la journée, nous sommes allés là-bas et avons prouvé que nous faisions partie de la communauté du tennis », a déclaré le joueur britannique dans des propos rapportés par la BBC.