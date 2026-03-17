À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis fran­çais.



« Héritier d’une marque légen­daire fondée en 1875, Éric s’attache quoti­dien­ne­ment à pour­suivre la mission définie par son père, tragi­que­ment disparu dans un crash d’avion : faire de Babolat une marque totale, capable de proposer aux joueurs de tennis tous les produits néces­saires pour performer et prendre du plaisir sur un court. Connue pour son sérieux, la marque Babolat est sortie de sa coquille grâce à Rafael Nadal, qui a incarné ses valeurs tout au long de sa carrière. Aujourd’hui, c’est Carlos Alcaraz, fan de Rafa, qui reprend le flam­beau : la boucle est bouclée. Toutefois, Babolat pour­rait proposer des initia­tives plus spec­ta­cu­laires afin de renforcer l’enthousiasme autour de la marque »

15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, respon­sable des parte­na­riats, spon­so­ring et évène­men­tiel chez BNP Paribas

16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‐5ème mondial

17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, direc­teur de tournoi, ex‐4e mondial

18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, direc­teur de tournoi, ex‐59ème mondial

19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un fran­çaise

20e : Arnaud Clément, 48 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐10e mondial

21e : Cédric Pioline, 56 ans, direc­teur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial

22e : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France

23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial

24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg

25e : Mathlide Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle, ex‐59e mondiale

26e : Benoît Maylin, 55 ans, jour­na­liste

27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France

28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial

29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre

30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer

31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité

32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro

33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center

34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV