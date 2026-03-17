À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« La fameuse « banque du tennis » participe, à sa manière, au développement de ce sport, et son engagement ne saurait être discuté. Aux manettes de ce partenariat historique et stratégique, Vincent‐Baptiste Closon assume une responsabilité majeure : rester inventif et créatif pour faire rayonner à la fois BNP Paribas et le tennis. C’est aussi l’occasion pour nous de remercier la banque du tennis, qui a soutenu le projet We Love Tennis à ses débuts, il y a près de 18 ans. Aujourd’hui, son investissement se concentre notamment sur la jeunesse : elle accompagne nos espoirs tout en impliquant les champions actuels dans un rôle de mentor – on pense bien sûr à Jo‐ Wilfried Tsonga ou encore Alizé Cornet. Au‐delà de la visibilité, BNP Paribas a su inventer un modèle participatif, et Vincent, au cœur de cette logique, joue un rôle central pour que la mayonnaise prenne »
16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‐5ème mondial
17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, directeur de tournoi, ex‐4e mondial
18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, directeur de tournoi, ex‐59ème mondial
19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un française
20e : Arnaud Clément, 48 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐10e mondial
21e : Cédric Pioline, 56 ans, directeur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial
22e : Nicolas Fauré, 58 ans, directeur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, directeur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathlide Johansson, 40 ans, présidente de Pro Elle, ex‐59e mondiale
26e : Benoît Maylin, 55 ans, journaliste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consultant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur professionnel en activité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, directeur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le mardi 17 mars 2026 à 14:00