À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis fran­çais.



« La fameuse « banque du tennis » parti­cipe, à sa manière, au déve­lop­pe­ment de ce sport, et son enga­ge­ment ne saurait être discuté. Aux manettes de ce parte­na­riat histo­rique et stra­té­gique, Vincent‐Baptiste Closon assume une respon­sa­bi­lité majeure : rester inventif et créatif pour faire rayonner à la fois BNP Paribas et le tennis. C’est aussi l’occasion pour nous de remer­cier la banque du tennis, qui a soutenu le projet We Love Tennis à ses débuts, il y a près de 18 ans. Aujourd’hui, son inves­tis­se­ment se concentre notam­ment sur la jeunesse : elle accom­pagne nos espoirs tout en impli­quant les cham­pions actuels dans un rôle de mentor – on pense bien sûr à Jo‐ Wilfried Tsonga ou encore Alizé Cornet. Au‐delà de la visi­bi­lité, BNP Paribas a su inventer un modèle parti­ci­patif, et Vincent, au cœur de cette logique, joue un rôle central pour que la mayon­naise prenne »



16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‐5ème mondial

17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, direc­teur de tournoi, ex‐4e mondial

18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, direc­teur de tournoi, ex‐59ème mondial

19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un fran­çaise

20e : Arnaud Clément, 48 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐10e mondial

21e : Cédric Pioline, 56 ans, direc­teur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial

22e : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France

23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial

24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg

25e : Mathlide Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle, ex‐59e mondiale

26e : Benoît Maylin, 55 ans, jour­na­liste

27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France

28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial

29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre

30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer

31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité

32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro

33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center

34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV