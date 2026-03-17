À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Surnommé le « vengeur masqué », Henri est une figure emblématique du tennis des années 1980⁄1990. Henri connaît son sport comme personne, mais son regard parfois nostalgique sur son époque n’est pas toujours écouté. Bien qu’absent de nos écrans, il est encore très apprécié des fans : sa présence sur certains événements suffit à créer une ambiance unique. Sa franchise ne lui aura jamais permis de rentrer dans le moule fédéral, mais sa voix reste écoutée lorsqu’il évoque les sacrifices, le mental et les blessures qui forgent un champion »
17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, directeur de tournoi, ex‐4e mondial
18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, directeur de tournoi, ex‐59ème mondial
19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un française
20e : Arnaud Clément, 48 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐10e mondial
21e : Cédric Pioline, 56 ans, directeur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial
22e : Nicolas Fauré, 58 ans, directeur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, directeur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathlide Johansson, 40 ans, présidente de Pro Elle, ex‐59e mondiale
26e : Benoît Maylin, 55 ans, journaliste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consultant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur professionnel en activité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, directeur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le mardi 17 mars 2026 à 13:00