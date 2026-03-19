À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

Et logi­que­ment, nous avons placé le président de la Fédération fran­çaise de tennis, Gilles Moretton, à la première place de ce classement..

Nous l’avons rencontré fin février pour un entre­tien réalisé à Roland‐Garros. On a sélec­tionné un passage mais l’in­té­gra­lité est à lire dans We Love Tennis Magazine, dispo­nible gratui­te­ment dans notre réseau de 1001 points en France.

Il n’y a pas eu beau­coup de débats sur ta place dans ce clas­se­ment. Est‐ce que cela te surprend ?

Avant de commenter cette place, je tenais à préciser que cette initia­tive est inté­res­sante mais risquée, car il existe aussi des personnes qui travaillent dans l’ombre au déve­lop­pe­ment du tennis et qui ne sont pas très connues, en dépit de leur effi­ca­cité. Néanmoins, je comprends la démarche ainsi que les critères pris en compte pour établir ce clas­se­ment. Évidemment, je suis honoré, mais je sais aussi que cette place de numéro 1 est avant tout la recon­nais­sance de la qualité du travail de mon équipe.

C’est vrai, mais nous avons égale­ment cherché à récom­penser des profils qui possèdent un ensemble de compé­tences qui ne se résume pas à leur titre. Ton parcours ainsi que ton arrivée à la prési­dence de la FFT ont marqué une forme de rupture…

Plutôt que de rupture, je parle­rais d’une trans­for­ma­tion, d’une nouvelle façon de travailler. C’est sûre­ment lié à mon passé de joueur de haut niveau, de profes­sionnel de l’événement sportif, mais aussi aux missions béné­voles que j’exerçais en tant que président de la Ligue Auvergne‐Rhône‐ Alpes. Les personnes qui sont venues me cher­cher pour que je me présente m’avaient expliqué que je cochais toutes les cases.

Il se dit aussi que tu es un peu trop inter­ven­tion­niste…

Je suis en action et c’est vrai que tous les sujets m’intéressent : la poli­tique des clubs, le haut niveau, tout ce qui touche à la pratique. Je chal­lenge constam­ment les équipes à la tête des projets. Je donne mon avis, mais je n’impose pas ma vision. Je cherche vrai­ment un consensus et un élan. Le rôle d’un président ne consiste pas seule­ment à s’occuper du haut de la pyra­mide. Si on te dit que lorsque tu es arrivé aux manettes, tout était en place et le tennis allait bien, tu es d’accord ? Pas tout à fait, car on se situait en dessous du million de licen­ciés. Il est vrai que le stade avait été trans­formé, que l’outil était bien conçu, mais encore fallait‐il en faire un véri­table écrin et l’utiliser le mieux possible. C’est comme pour le padel : on ne peut pas nous repro­cher de ne pas avoir mis les moyens pour aider la pratique à grandir. Quand on décide de créer un grand événe­ment alors qu’il existe plusieurs circuits profes­sion­nels, c’est un vrai pari, qui n’était pas gagné d’avance. Avec Arnaud Di Pasquale, il a fallu convaincre Nasser al‐Khelaïfi le prince Nasser et la Fédération inter­na­tio­nale de padel. Nous y sommes parvenus et l’Alpine Paris Major est devenu un événe­ment excep­tionnel, parce que le stade est mythique, mais aussi parce que les fans sont au rendez‐vous. Cette vitrine était néces­saire pour accé­lérer la noto­riété de cette disci­pline en plein boom.