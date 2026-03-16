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21ème : Cédric Pioline, 56 ans, direc­teur du Rolex Paris Masters, ex‐5e mondial

Par
Laurent Trupiano
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À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Successeur de Guy Forget à la tête du Masters 1000 de Paris, Cédric a hérité d’un outil en parfait état de marche. Son travail consiste désor­mais à asseoir un tournoi qui a démé­nagé à Nanterre, dans une salle immense qu’il faut pouvoir animer. Un exer­cice loin d’être évident. La qualité de son travail se jugera donc sur les prochaines éditions, tant la « date » pari­sienne du circuit ATP a engagé une petite révolution »

22ème : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathlide Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle, ex‐59e mondiale
26e : Benoît Maylin, 55 ans, jour­na­liste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le lundi 16 mars 2026 à 18:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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