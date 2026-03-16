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22ème : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France

Par
Laurent Trupiano
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À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Jovial et origi­naire de Toulouse, Nicolas possède cet accent auquel on ne peut rester insen­sible. À la tête de Head France, il super­vise une marque autri­chienne qui est une réfé­rence dans le tennis, le padel et même le ski, reconnue pour la qualité de ses produits, son esprit d’innovation et ses choix judi­cieux en matière de joueurs. On pense à Arthur Ashe, Andre Agassi, Marat Safin, mais aussi, plus proche de nous, Richard Gasquet, Andrey Rublev, Lorenzo Musetti, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Coco Gauff et, bien sûr, un certain Novak Djokovic »

23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathlide Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle, ex‐59e mondiale
26e : Benoît Maylin, 55 ans, jour­na­liste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur profes­sionnel
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le lundi 16 mars 2026 à 17:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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