À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Jovial et origi­naire de Toulouse, Nicolas possède cet accent auquel on ne peut rester insen­sible. À la tête de Head France, il super­vise une marque autri­chienne qui est une réfé­rence dans le tennis, le padel et même le ski, reconnue pour la qualité de ses produits, son esprit d’innovation et ses choix judi­cieux en matière de joueurs. On pense à Arthur Ashe, Andre Agassi, Marat Safin, mais aussi, plus proche de nous, Richard Gasquet, Andrey Rublev, Lorenzo Musetti, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Coco Gauff et, bien sûr, un certain Novak Djokovic »

23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial

24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg

25e : Mathlide Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle, ex‐59e mondiale

26e : Benoît Maylin, 55 ans, jour­na­liste

27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France

28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial

29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre

30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer

31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité

32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro

33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center

34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur profes­sionnel

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV