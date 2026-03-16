À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Trublion du « PAF », Benoît s’est fait connaître par une carrière très remarquée à L’Équipe TV, avant de poursuivre l’aventure sur le Net. Son émission Sans filet, diffusée sur Winamax TV, est un moment de pur plaisir : lui comme ses invités ne mâchent pas leurs mots. D’ailleurs, Benoît sait mieux que quiconque le prix à payer lorsqu’on dit tout haut ce que la famille du tennis pense tout bas. On adore »
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consultant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur professionnel en activité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, directeur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur professionnel
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, directeur du haut niveau de la FFT et capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le lundi 16 mars 2026 à 13:00