À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Comme sur le court, Fabrice a le sens du détail. Aujourd’hui, il figure parmi les trois meilleurs consul­tants TV, et ses anec­dotes comme ses analyses sont de véri­tables petits bijoux. Jusqu’à présent, son talent ne s’est exprimé que sur les plateaux de télé­vi­sion, mais il serait inté­res­sant d’imaginer le voir s’intégrer dans la forma­tion d’un cham­pion. Avec sa vision tactique et tech­nique unique, lui qui a construit toute sa carrière en jouant à deux mains côté revers comme côté coup droit, « Battling Fab » pour­rait apporter une approche inno­vante à l’enseignement du tennis »

29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre

30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer

31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité

32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro

33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center

34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur profes­sionnel

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV