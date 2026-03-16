À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Venu du monde de la natation, à la tête de Tecnifibre depuis 2017, Nicolas s’est attaché à transformer l’un des leaders mondiaux du cordage en un équipementier global. Toujours souriant, énergique et exigeant, il estime que rien n’est acquis et que tout reste possible, surtout lorsqu’on est un challenger dans le monde des équipementiers »
30e : Franck Paque, 55 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur professionnel en activité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, directeur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur professionnel
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, directeur du haut niveau de la FFT et capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le lundi 16 mars 2026 à 10:00