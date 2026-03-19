À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français
« Faut‐il encore présenter Amélie Mauresmo, légende du sport français ? Numéro 1 mondiale, elle a triomphé en Australie et à Wimbledon. Son style et ses prises de parole ont contribué à donner davantage de visibilité au tennis féminin. Appelée à la tête de Roland‐Garros, elle n’a peur de rien et monte au créneau pour défendre ses idées. L’ouverture des entraînements aux fans, par exemple, c’est elle. Directive, elle a des convictions et peut très souvent bénéficier de l’appui des médias, qu’elle a su apprivoiser. Depuis son arrivée, Roland‐Garros a franchi un cap. Et comme elle a toujours eu un bon karma, la réussite l’accompagne pour le moment : toutes les éditions qu’elle a dirigées ont été particulièrement animées. On conclura ce petit portrait par des remerciements pour la qualité de l’hommage rendu à Rafael Nadal par son équipe l’an dernier sur le court Philippe‐Chatrier. Cela a conféré au tournoi une dimension historique et culturelle unique »
3e : Jo‐Wilfried Tsonga, 40 ans, fondateur de la All In Academy, ex‐5ème mondial
4e : Gaël Monfils, 39 ans, joueur de tennis professionnel en activité
5e : Patrick Mouratoglou, 55 ans, fondateur de la Mouratoglou Tennis Academy
6e : Thierry Guibert, 55 ans, CEO de Maus Frères
7e : Yannick Noah, 65 ans, multicarte, ex‐3ème mondial, vainqueur de Roland‐Garros en 1983
8e : Cyril Perrin, 55 ans, directeur univers sports de raquettes chez Decathlon
9e : Arnaud Boetsch, 56 ans, directeur de la communication de Rolex, ex‐12ème mondial
10e : Stéphane Morel, 55 ans, directeur général de la FFT
11e : Marion Bartoli, 41 ans, consultante TV, ex‐7e mondiale, vainqueure à Wimbledon en 2013
12e : Thierry Ascione, 45 ans, fondateur de la All In Academy, ex‐81ème mondial
13e : Guy Forget, 61 ans, consultant TV, ex‐4ème mondial
14e : Éric Babolat, 55 ans, PDG de Babolat
15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, responsable des partenariats, sponsoring et évènementiel chez BNP Paribas
16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‐5ème mondial
17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, directeur de tournoi, ex‐4e mondial
18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, directeur de tournoi, ex‐59ème mondial
19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un française
20e : Arnaud Clément, 48 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐10e mondial
21e : Cédric Pioline, 56 ans, directeur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial
22e : Nicolas Fauré, 58 ans, directeur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, directeur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathlide Johansson, 40 ans, présidente de Pro Elle, ex‐59e mondiale
26e : Benoît Maylin, 55 ans, journaliste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consultant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur professionnel en activité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, directeur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 21:00