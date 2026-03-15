À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Patron du puissant syndicat des joueurs professionnels, Frédéric est un véritable « chef d’entreprise » qui gère de multiples événements pour les marques désireuses de rencontrer des pros. C’est également lui que l’on appelle pour monter des plateaux sur des exhibitions ou sur le circuit CNGT. Toujours précis et organisé, Frédéric contribue ainsi à améliorer la vie des joueurs, tout en faisant des heureux lorsque ses stars échangent des mots ou même quelques balles avec le monde de l’entreprise et les sponsors du tennis »
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, 36 ans, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, ex‐11ème mondiale
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Academy
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, directeur du haut niveau de la FFT et capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 17:00