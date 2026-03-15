À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Patron du puis­sant syndicat des joueurs profes­sion­nels, Frédéric est un véri­table « chef d’entreprise » qui gère de multiples événe­ments pour les marques dési­reuses de rencon­trer des pros. C’est égale­ment lui que l’on appelle pour monter des plateaux sur des exhi­bi­tions ou sur le circuit CNGT. Toujours précis et orga­nisé, Frédéric contribue ainsi à améliorer la vie des joueurs, tout en faisant des heureux lorsque ses stars échangent des mots ou même quelques balles avec le monde de l’entreprise et les spon­sors du tennis »

33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center

34e : Alizé Cornet, 36 ans, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, ex‐11ème mondiale

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Academy

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐Billancourt

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV