À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Discret, « JR » (pour les intimes) arrive souvent le premier à son académie, très tôt le matin à Cannes. Sa vérité est celle du court : il y applique sa méthode pour faire progresser ses joueurs. Une méthode qui se résume en deux mots : rigueur et travail. C’est notam­ment lui qui a permis à Daniil Medvedev de devenir un joueur de très haut niveau. Son indé­pen­dance lui permet de s’exprimer libre­ment sur le tennis d’élite et la vie du circuit, sans jamais cher­cher le buzz ni la lumière »

34e : Alizé Cornet, 36 ans, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, ex‐11ème mondiale

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Academy

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐Billancourt

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV