À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Charles a eu plusieurs vies, dont celle de joueur sur le circuit ATP. Fondateur de l’ISP Academy, puis directeur de la Mouratoglou Academy, il s’est offert une courte mise au vert avant de rapidement s’ennuyer. « Charlie » a alors créé la French Touch Academy au Cap d’Agde, devenue une référence en France pour le placement des joueurs dans les universités américaines. Bâtisseur, il transforme aujourd’hui la cité du tennis du Cap d’Agde, tout en continuant à superviser le fonctionnement de la Rafa Nadal Academy, basée au Koweït »
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, directeur du haut niveau de la FFT et capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 14:00