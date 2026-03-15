À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Charles a eu plusieurs vies, dont celle de joueur sur le circuit ATP. Fondateur de l’ISP Academy, puis direc­teur de la Mouratoglou Academy, il s’est offert une courte mise au vert avant de rapi­de­ment s’ennuyer. « Charlie » a alors créé la French Touch Academy au Cap d’Agde, devenue une réfé­rence en France pour le place­ment des joueurs dans les univer­sités améri­caines. Bâtisseur, il trans­forme aujourd’hui la cité du tennis du Cap d’Agde, tout en conti­nuant à super­viser le fonc­tion­ne­ment de la Rafa Nadal Academy, basée au Koweït »

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐Billancourt

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV