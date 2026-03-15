À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« À la tête du plus grand club de France, ce multiple cham­pion de France incarne parfai­te­ment le dévoue­ment d’un passionné au service de la pratique du tennis. Le TCBB s’est imposé comme une réfé­rence, aussi bien en matière de forma­tion que de convi­via­lité, sans oublier la perfor­mance. Avec 4 300 membres, il demeure le club le plus impor­tant de l’Hexagone. Philippe Joliot est égale­ment à l’origine du célèbre tournoi inter­na­tional de jeunes, l’Open 10–12, qui a déjà vu passer de futurs cham­pions du circuit mondial »

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‑6e mondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV