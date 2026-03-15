À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« À la tête du plus grand club de France, ce multiple champion de France incarne parfaitement le dévouement d’un passionné au service de la pratique du tennis. Le TCBB s’est imposé comme une référence, aussi bien en matière de formation que de convivialité, sans oublier la performance. Avec 4 300 membres, il demeure le club le plus important de l’Hexagone. Philippe Joliot est également à l’origine du célèbre tournoi international de jeunes, l’Open 10–12, qui a déjà vu passer de futurs champions du circuit mondial »
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, directeur du haut niveau de la FFT et capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‑6e mondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 13:00