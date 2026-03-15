Accueil Top50Tennis2026

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐Billancourt

Par
Laurent Trupiano
-
33
Screenshot

À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« À la tête du plus grand club de France, ce multiple cham­pion de France incarne parfai­te­ment le dévoue­ment d’un passionné au service de la pratique du tennis. Le TCBB s’est imposé comme une réfé­rence, aussi bien en matière de forma­tion que de convi­via­lité, sans oublier la perfor­mance. Avec 4 300 membres, il demeure le club le plus impor­tant de l’Hexagone. Philippe Joliot est égale­ment à l’origine du célèbre tournoi inter­na­tional de jeunes, l’Open 10–12, qui a déjà vu passer de futurs cham­pions du circuit mondial »

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, direc­teur du haut niveau de la FFT et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‑6e mondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le dimanche 15 mars 2026 à 13:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.