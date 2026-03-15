À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Grand argentier et organisateur du célèbre Trophée des légendes de Roland‐Garros, où il choisit les anciennes gloires invitées, Mansour fait partie des meubles du côté de la porte d’Auteuil. Showman incontesté et incontestable, il est aussi, à sa façon, une légende du tennis tricolore. Sa moustache comme ses coups de génie sont des classiques du genre, dont on ne se lasse jamais. »
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, directeur du haut niveau de la FFT et capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, ex‐12e mondial
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‐6e mondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25 ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐37ème mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 11:00