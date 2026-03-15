À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« « PHM » hérite d’une lourde respon­sa­bi­lité : permettre aux Bleus d’essayer de conquérir un Saladier d’argent qui a perdu de sa superbe au fil des multiples réformes contes­tées de cette compé­ti­tion pour­tant légen­daire. Pour mener à bien cette mission, il devra trouver le juste équi­libre entre sa gentillesse natu­relle et sa capa­cité à hausser le ton afin d’imposer sa vision »

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‐6e mondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25 ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐37ème mondial

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV