À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« « PHM » hérite d’une lourde responsabilité : permettre aux Bleus d’essayer de conquérir un Saladier d’argent qui a perdu de sa superbe au fil des multiples réformes contestées de cette compétition pourtant légendaire. Pour mener à bien cette mission, il devra trouver le juste équilibre entre sa gentillesse naturelle et sa capacité à hausser le ton afin d’imposer sa vision »
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‐6e mondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25 ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐37ème mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 10:00