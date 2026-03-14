À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Passionné de tennis, Éric est le PDG Tennispro/Road2Padel/Larde Sport, acteur numéro un du e‑commerce des sports de raquettes en France. Basée en Alsace, Tennispro est une réfé­rence. La société, créée en 1981, gère égale­ment un réseau de plus de 40 maga­sins spécia­lisés à travers le pays »

41e : Gilles Simon, 41, ans, ex‐6e mondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25e mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐37e mondial

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV