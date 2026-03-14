À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Passionné de tennis, Éric est le PDG Tennispro/Road2Padel/Larde Sport, acteur numéro un du e‑commerce des sports de raquettes en France. Basée en Alsace, Tennispro est une référence. La société, créée en 1981, gère également un réseau de plus de 40 magasins spécialisés à travers le pays »
41e : Gilles Simon, 41, ans, ex‐6e mondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25e mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐37e mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 20:00