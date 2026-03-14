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41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‐6e mondial

Par
Laurent Trupiano
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À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Avec quatorze titres ATP à son actif, « Gilou », récent retraité du circuit, continue à partager ses analyses tennis­tiques sur Twitter, comme il l’avait fait lors de la sortie de son livre, Ce sport qui rend fou. Un temps pigiste de luxe dans le team de Daniil Medvedev, il n’a pas vrai­ment marqué les esprits dans cette nouvelle fonction »

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25 ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐37ème mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le samedi 14 mars 2026 à 19:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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