À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Avec quatorze titres ATP à son actif, « Gilou », récent retraité du circuit, continue à partager ses analyses tennistiques sur Twitter, comme il l’avait fait lors de la sortie de son livre, Ce sport qui rend fou. Un temps pigiste de luxe dans le team de Daniil Medvedev, il n’a pas vraiment marqué les esprits dans cette nouvelle fonction »
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25 ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐37ème mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 19:00