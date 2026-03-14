À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Avec 1,1 millions de followers sur Instagram, Johan peut être fier du travail accompli avec son équipe. Tennis Legend scrute 24 heures sur 24 les réseaux à la recherche de pépites et commente l’actualité du tennis avec un ton unique, apprécié des passionnés : si vous aimez le tennis, vous y trouverez toujours une vidéo qui vous plaira »
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25e mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐37e mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 18:00