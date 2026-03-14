À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Avec 1,1 millions de follo­wers sur Instagram, Johan peut être fier du travail accompli avec son équipe. Tennis Legend scrute 24 heures sur 24 les réseaux à la recherche de pépites et commente l’actualité du tennis avec un ton unique, apprécié des passionnés : si vous aimez le tennis, vous y trou­verez toujours une vidéo qui vous plaira »

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25e mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐37e mondial

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV